Explosie beschadigt gevel flat in Amsterdam

AMSTERDAM - De gevel van een portiekflat aan het Bullepad in Amsterdam Nieuw-West is flink beschadigd geraakt als gevolg van een explosie, bevestigt een woordvoerster van de politie berichtgeving door AT5. De voordeur, brievenbussen en auto's in de omgeving werden beschadigd.