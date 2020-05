Verdachte verliest kunstgebit bij aanhouding

De man werd rond 00.45 uur aangehouden vanwege het overtreden van een gebieds- en contactverbod. „De verdachte was tijdens de aanhouding onder invloed en verbaal agressief”, schrijft de wijkagent in een post op Instagram. Naast een luide scheldpartij probeerde de man ook een collega van de wijkagent te bespugen.

„Hij ging zo tekeer, dat (bleek later) zijn kunstgebit uit zijn mond was gevlogen tijdens het schelden of spugen. Deze hebben we later toch maar even voor hem opgehaald”, aldus de politie.

De verdachte is ingesloten en er is een proces-verbaal opgemaakt.