’Rutte is het lachen wel vergaan’

Samen met Saskia Tegenbosch gaf ze recent het boek Face Value, nieuwe inzichten in non-verbale communicatie uit. „Juist in deze tijd kun je heel veel aflezen aan de manier waarop mensen communiceren zonder woorden te gebruiken”, vertelt de Wassenaarse tijdens een digitaal interview. „Neem premier Rutte. Hij lachte altijd en werd soms daar zelfs over bekritiseerd. Rutte en zijn ’teflon-glimlach’ werden niet altijd serieus genomen. Maar het lachen is hem duidelijk vergaan.”

Volgens Meurs is te zien tijdens de persconferentie van vorige week dat Rutte de regie pakt en het hoofd koel houdt. „En als het dan gaat over het niet genoeg afstand houden, dan zie je ook wel aan bijvoorbeeld zijn frons dat hij echt geïrriteerd is.”

Ook vond Meurs de lichaamshouding van de minister-president opvallend op het moment dat hij door de Albert Heijn in Den Haag liep om de medewerkers een hart onder de riem te steken. „Hij had een energieke tred. Hij was nog even enthousiast en onvermoeibaar.”

Ook minister Grapperhaus laat duidelijk zien in zijn lichaamstaal wanneer hij boos is, zo stelt Meurs. „Als je zijn hele houding analyseert zie je dat hij een type is dat goed is in de details, daar waar Rutte meer de grote lijnen aanhoudt. Hij toont weinig stress en toont alleen emotie als die ook daadwerkelijk boos is. Je merkte vorige week dat hij er met zijn hoofd niet bij kon waarom mensen de boodschap om afstand te houden niet serieus nemen.”

Al met al denkt de Wassenaarse dat het hele team een hoop vertrouwen uitstraalt. „Bij non-verbale communicatie zeg je vaak iets anders dan wat je met woorden zegt. Belangrijk is dat de boodschap wel blijft kloppen.”

Voor Meurs zijn het interessante tijden en ze denkt dat veel mensen nu iets zouden kunnen hebben aan het bestuderen van haar boek over de non-verbale communicatie. „Denk aan de vele mensen die nu via videocalls vergaderen. Daarbij is het ook belangrijk om met je houding bepaalde boodschappen uit te stralen. Je kunt heel goed iemands spanning zien op camera bijvoorbeeld”, geeft ze aan.

Maar ook in de huidige thuissituatie waarbij gezinsleden de hele dag op elkaars lip zitten kan het effectief zijn om naar lichaamstaal te kijken. „Het kan irritaties ook blootleggen.”

Zelf was ze oorspronkelijk fysiotherapeute maar ging zich verdiepen in deze vorm van communiceren als mede-oprichtster van de INSA-methode, die mensen in verschillende types verdeelt. „Uiteindelijk ben ik mijn face-value praktijk begonnen, waarbij ik mensen coach, bijvoorbeeld in hun loopbaan.”