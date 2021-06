D66 liet saillante fragmenten schrappen uit Kaag-docu

Uit vrijgegeven e-mails blijkt dat D66 een aantal fragmenten uit de documentaire van regisseur Schuchen Tan wilde elimineren. Uit de documenten, die door het ministerie zijn verstrekt na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) door GeenStijl, blijkt dat een groot deel van de verzoeken werd ingewilligd.

Zo is er het spraakmakende fragment waarin ze richting haar politiek assistent vraagt over FvD-stemmers: „Wie zijn die mensen?” Over die vraag maakt niemand zich zorgen, wel over het feit dat de minister in haar dienstauto geen gordel draagt.

Een woordvoerder van de D66-fractie wijst er in een mail aan de makers op dat ’niemand – noch wij, noch jullie makers’ er baat bij heeft dat ’deze docu de herinnering in gaat als autogordelgate’. De makers laten weten dat er geprobeerd is de beelden zo te monteren dat het niet zichtbaar is dat ze geen gordel draagt, maar dat dat niet is gelukt. Daarop bieden ze aan een disclaimer toe te voegen waarin Kaag excuses aanbiedt voor het niet dragen van een gordel in de auto.

Champagne in Niger

Verder wilde de partij af van een ’champagneshot in Niger’. Bij een ontvangstreceptie voor Kaag in het straatarme West-Afrikaanse land gingen champagneglazen rond. Het verzoek aan de makers was om die eruit te monteren, „of in de spreektekst te zeggen: ’Wat een contrast, in een van de armste landen ter wereld wordt de minister met champagne ontvangen!’. In het eindproduct zijn nog wel glazen op tafel te zien, „maar er wordt niets meer ingeschonken”, constateert D66 tevreden.

Ⓒ VPRO

Zelfs aan de citaten van Kaag werd flink gesleuteld. Zo moest het ’afzeiken’ van moties’ en ’commentaar op Kamerleden’ plaats maken voor ’onschuldigere beelden’. Een deel van het fragment waarin Kaag iemand bestempelt als ’dat mens’ werd er op verzoek van D66 bijvoorbeeld uitgehaald. Een ander citaat van Kaag - „Jetten noemde mijn naam niet” als mogelijke opvolger - werd op aandringen van de partij geschrapt.

Uit de documenten blijkt ook dat de documentairemakers van de publieke omroep het ministerie van Kaag aanboden mee te denken over het tijdstip van uitzending (voor of na de verkiezingen). De makers laten het ministerie vervolgens weten dat de documentaire op 3 januari wordt uitgezonden, zo dicht mogelijk bij de verkiezingen in maart. „Dat is zo ongeveer de laatste datum die de NPO wil besteden aan een film over een verkiesbare politicus, voor de verkiezingen”, zo valt te lezen in een e-mail van de productiemaatschappij.

De makers zaten overigens niet te wachten op de openbaarmaking van de mails. Zij tekenden bezwaar aan bij het ministerie en wezen op het ’vertrouwelijke’ karakter van hun contact, maar dat mocht niet baten.