Toenemende frustratie bij Amerikaanse politie

’Alle agenten zijn schuldig’, een bewering die volgens veel Amerikaanse agenten geen recht doet aan hun werk. Ⓒ foto REUTERS

Washington - In New York dreigen agenten met een staking. In Atlanta melden agenten zich massaal ziek en door het hele land nemen agenten ontslag. Bij Amerikaanse politieagenten heerst grote frustratie over hoe hun bazen en politici reageren op de grote protesten na de dood van George Floyd en verschillende andere voorbeelden van politiegeweld. Ze voelen zich in de kou gezet.