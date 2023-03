Door storing in Zwolle urenlang geen treinen in noorden en oosten Treinverkeer in noorden en oosten van Nederland weer hervat

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / ANP

Amsterdam - Door een storing reden er urenlang geen treinen in het noorden en oosten van Nederland. Het gaat om de trajecten van en naar Zwolle, Deventer en Hengelo. Hierdoor was het noorden afgesloten van de rest van het land. ProRail moest het treinverkeer stilleggen door een storing bij de verkeersleidingspost Zwolle. Om 12.10 was de storing voorbij en werd het treinverkeer hervat.