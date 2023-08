Evacuaties na damdoorbraak in oosten Slovenië

LJUBLJANA - Na het noodweer in Slovenië is zaterdagavond in het oosten van het land een dam doorgebroken. Het Sloveense persbureau STA meldde dat de dam in de rivier de Mur bij het plaatsje Dolnja Bistrica was getroffen. Er worden in tien plaatsen ontruimingsmaatregelen getroffen. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Ⓒ ANP / AFP