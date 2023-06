Netflix opent eigen pop-uprestaurant

In ‘Netflix Bites’ zullen chef-koks uit verschillende kookprogramma’s van Netflix – zoals ‘Chef’s table’, ‘Nailed it!’ en ‘Iron Chef: Quest for an Iron Legend’ achter het fornuis staan. Maar ook cocktailliefhebbers zijn welkom, want in het restaurant zullen ook enkele ’mixologen’ hun kunsten gaan vertonen. Met het pop-uprestaurant wil Netflix de fans van kookprogramma’s dichterbij de magie brengen dat ooit te voren.

Het restaurant opent de deuren op 30 juni in Los Angeles, en zal slechts tijdelijk open zijn.