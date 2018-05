Betogingen tegen antisemitisme in Duitsland

De politie liet weten dat alleen al in Berlijn ruim tweeduizend mensen meeliepen in de zogeheten ’keppeltjesmars’ . Ook in onder meer Keulen, Erfurt, Maagdenburg en Potsdam gingen mensen met keppeltjes de straat op.

Eerder deze week adviseerde de Centrale Joodse Raad in Duitsland joden om in grote Duitse steden geen keppeltje te dragen. Aanleiding voor de waarschuwing is een incident vorige week waarbij een Israëliër met een keppeltje op straat in Berlijn door een Syrische vluchteling werd aangevallen met een riem en mishandeld. Volgens cijfers van de politie in de Duitse hoofdstad is het aantal antisemitische incidenten sinds 2013 verdubbeld.

