Levensechte Rapunzel: vrouw heeft haar van ruim anderhalve meter

Het kapsel van Kulczyk is inmiddels zo lang dat het op de grond hangt als ze rechtop staat. De laatste keer dat ze haar punten heeft bijgeknipt is inmiddels alweer vijf jaar geleden. Dat schrijft The Sun.

De blondine had nooit de intentie om haar haren zo lang te laten groeien. Volgens haar zus en vrienden zijn haar lokken zo gezond dat het overbodig is om naar de kapper te gaan.

Ⓒ Instagram miss_longhair

Voor de verzorging van de lange haren maakt ze haar eigen mix van olie en serums.