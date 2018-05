Twee verdachten fatale burenruzie opgepakt

Door het schietincident dat volgde op de ernstig uit de hand gelopen burenruzie kwam een 34-jarige man om het leven. Een vrouw raakte gewond. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. In totaal zijn er nu vijf mensen aangehouden in verband met de zaak.

