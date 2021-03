18 maanden cel voor dollemansrit door basisschool tijdens feestavond

De straf valt aanmerkelijk lager uit dan de 36 maanden cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, die de officier van justitie had geëist. De Alkmaarse rechtbank oordeelde in het vonnis dat poging tot doodslag niet kan worden bewezen.

Volgens de rechtbank is K. enigszins verminderd toerekeningsvatbaar en worstelt hij met emotionele en alcoholproblemen. Hij moet zich daarvoor verplicht laten behandelen. „De man heeft de afscheidsavond van groep 8 ruw verstoord. De avond moet een grote impact hebben gehad op de kinderen en heeft diepe indruk gemaakt op iedereen die aan de school is verbonden.”

Contactverbod

De rechtbank verbood K. om nog in de buurt van de school te komen en er is hem een contactverbod opgelegd met de juf van de school op wie hij zijn woede wilde koelen. Hij moet de juf een schadevergoeding van 400 euro betalen.

De rechter is van oordeel dat hij op 1 juli vorig jaar, na te hebben gedronken, het risico heeft genomen dat hij kinderen en anderen die bij de afscheidsavond aanwezig waren, zwaar lichamelijk letsel had kunnen toebrengen. Tevens wordt K. veroordeeld voor het met de dood bedreigen van de juf van zijn zoontje.

Nadat zijn auto na de dollemansrit in de school tot stilstand was gekomen, schreeuwde K. in de richting van de juf dingen als: „Ik hak je kop eraf. K*thoer. Ik ga je vermoorden. Ik maak je kapot. Jou moet ik hebben.” K. was boos op de juf omdat zij zijn zoontje naar een andere klas had overgeplaatst.

Poging tot doodslag kon volgens de rechtbank niet worden bewezen, onder meer omdat niet precies is komen vast te staan met welke snelheid hij door de school reed.

De rechtbank ging niet mee in de verdediging van K. dat hij niet zou hebben geweten dat er een feestavond gaande was. De rechter zei daarover dat dat niet aannemelijk was: „Er stonden moeders bij het hek en de ingang van de school was versierd. Het gaat om schokkende feiten die iedereen die bij de school betrokken is, diep hebben geraakt.”