Motorrijder komt om door botsing met auto

Ⓒ Olim Bajmat

WATERGANG - Een 46-jarige motorrijder uit Assendelft is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen door een botsing met een auto op de N247 bij het Noord-Hollandse Watergang. De bestuurder van de auto, een 26-jarige vrouw uit Monnickendam, is naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie.