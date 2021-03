Wilders: ’Dit is het campagnetrucje van premier Rutte’

„Dit zijn campagnetrucje. De premier speelt vader des vaderlands”, zegt Wilders, die wel beter zegt te weten. „Rutte wil niet met de PVV onderhandelen.” Laat hem eerst maar eens afstappen van het categorisch uitsluiten van de PVV voor regeringsdeelname. Dan valt er ook te praten over een herstelplan voor na de coronacrisis. Laat de VVD vooral niet te groot worden, waarschuwt de PVV-leider. „Als Rutte die zogenaamd met iedereen wil praten wint, worden Jesse Klaver en Sigrid Kaag de baas.”

’Nationaal herstelplan’

In een interview met De Telegraaf zei Rutte dat er vanwege de coronacrisis geen normale formatie moet plaatsvinden, maar dat de partijen eerst moeten praten over een ’nationaal herstelplan’. Pas daarna zouden de details van het regeerakkoord moeten worden ingevuld.

CDA-leider Wopke Hoekstra reageerde eerder enigszins cynisch op het voorstel van Rutte. „Pas in april een herstelplan gaan schrijven? Dat is niet nodig, Mark Rutte. Want ik heb het allang af.” Waarna hij verwees naar zijn eigen herstelplan: Doorpakken, repareren, investeren, een New Deal voor de Nederlandse economie.”

Lilianne Ploumen uit eenzelfde soort kritiek over het herstelplan van Rutte. „Ik zou zeggen dat het kabinet al lang een herstelplan had moeten maken”, zegt de lijsttrekker van de PvdA bij haar bezoek aan De Telegraaf. „Wij hebben daar allemaal goede voorstellen voor gedaan.”

Rutte pareert tijdens zijn bezoek de kritiek dat zijn partij ook wel een plan heeft bedacht. „Dat plan, zoals ik het voor me zie, ligt er”, zegt de VVD-lijsttrekker. „Mijn punt is alleen: de VVD gaat geen 75 zetels halen, we gaan coalities krijgen.”

In de PvdA-verkiezingskrant noemt Ploumen de premier ’een wolf in schaapskleren’. „Hij doet niks voor huurders, mensen kunnen door hem sneller worden ontslagen. Als je echt iets wilt doen voor gewone, hardwerkende mensen, dan moet je niet korten op de kinderbijslag, zeker in een tijd waarin mensen elk extraatje kunnen gebruiken.”