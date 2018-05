Onderzoek granaatexplosie Uruzgan niet in Arnhem

Raadsman Sébas Diekstra vraagt daarom het College van Procureurs-Generaal justitie in een ander arrondissement met het onderzoek te belasten. Hij heeft daarvoor een verzoekschrift ingediend bij het hoogste justitiële orgaan van ons land.

De zaak draait om een handgranaat die in 2010 ontplofte tijdens de Uruzgan-missie. Groenendijk kwam er pas veel later achter dat het wellicht geen ongeluk was, maar een bewuste daad van zijn collega Admilson R. Hij zou hiermee heldendom hebben willen vergaren.

R. werd terug in Nederland tot levenslang veroordeeld omdat hij meerdere moorden met zijn broer pleegde. Tegen hem biechtte hij ook op dat hij de granaat in het Bushmaster pantservoertuig gooide. Die verklaring trok hij later weer in. Justitie zag onvoldoende aanknopingspunten voor succesvolle vervolging.

Groenendijk kreeg gisteren het hof aan zijn kant in de zin dat de raadsheren van oordeel zijn dat de zaak nog niet uitputtend genoeg is onderzocht. Daarom gelastte het gerechtshof aanvullend onderzoek.

