Slachtoffer Schijndel is Daan Hoefs (26)

Slachtoffer Daan Hoefs was in 2015 betrokken bij een vechtpartij in Uden die leidde tot de dood van Joeri Edelijn, een 27-jarige man uit Oss. Hij werd tijdens de vechtpartij gestoken en overleed. Hoefs kreeg acht maanden celstraf voor het geweld; de man die de fatale steken uitdeelde, kreeg tien jaar celstraf.

De schietpartij gebeurde in een woonwijk, aan de Aagje Dekenstraat. Daar komt het incident hard aan. Volgens omwonenden zouden er op het moment van de schietpartij kinderen buiten hebben gespeeld.

Het slachtoffer ligt naast een auto met een open portier. Ⓒ Erik Haverhals

„Er wordt in de omgeving gedeald, maar dat lijkt weinig voor te stellen. Van de andere kant, je ziet ook dat hier patserbakken rijden. Dan gaat er een raampje open, er wordt iets gezegd en weg zijn ze weer. Je weet dat Brabant en Limburg de pillen- en wietschuur van Europa zijn”, reageerde een omwonende in De Telegraaf. „ Maar toch voel je je niet onveilig. Je laat gewoon je hond uit. En nu wordt plots iemand in je eigen buurt geliquideerd. Dat is toch wel een ongemakkelijk gevoel.”

Reanimatie door hulpverleners mocht woensdagavond niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse, vlak naast een personenauto met een geopend portier. De schietpartij lijkt op een gerichte liquidatie.

De politie zoekt getuigen omdat de daders nog steeds spoorloos zijn. In de nacht van woensdag op donderdag heeft de recherche onderzoek gedaan, maar welke resultaten daarbij zijn bereikt, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de politie kan ook de identiteit van het slachtoffer nog niet bevestigen.

