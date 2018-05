Het ijs op de Noordpool zit vol met plastic

Wetenschappers van het Wegener Instituut verzamelden in de lente van 2014 en de zomer van 2015 Noordpoolijs op vijf verschillende plekken.

De ijskernen werden laag voor laag geanalyseerd, waarna de onderzoekers per liter ijs maar liefst 12.000 microscopisch kleine stukjes plastic ontdekten. Dat is meer dan het dubbele dan eerder werd vastgesteld in het Noordpoolijs.

Zeventien soorten

De deeltjes zijn kleiner dan vijf millimeter, wat betekent dat ze met gemak gegeten kunnen worden door levende organismen in het water. Maar liefst zeventien verschillende soorten plastic deeltjes werden aangetroffen. Het gaat om resten van verpakkingen, verf, nylon en celluloseacetaat, dat wordt gebruikt om sigarettenfilters te maken.

Plasticsoep

Het meeste zou afkomstig zijn van de plasticsoep, de drijvende vuilnisbelt in het noorden van de Stille Oceaan. Maar ook de toegenomen scheepvaart en visserij zorgen voor vervuiling ter plaatse, aldus de onderzoekers.

De studie werd dinsdag gepubliceerd in vakblad Nature Communications. De wetenschappers geven daarin aan bezorgd te zijn. De zogeheten microplastics zitten nu vast in het ijs, maar zodra het ijs smelt belanden ze terug in het water, wat zeer schadelijk voor dier en/of mens kan zijn.