VN-Veiligheidsraad beëindigt vredesmissie in Mali

De laatste Nederlandse operationele eenheid kwam in 2019 al terug uit Mali. Ⓒ ANP

NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gestemd voor het beëindigen van de uit 2013 stammende vredesmissie in Mali. De militaire junta van het West-Afrikaanse land had de raad twee weken geleden verzocht de 13.000 man sterke troepenmacht „onverwijld” te laten vertrekken.