Evenveel vuurwerkslachtoffers als voor corona, kosten vier miljoen euro

Op 31 december en 1 januari hebben de SEH’s bijna 400 vuurwerkslachtoffers behandeld. Bij huisartsenposten waren dat er ruim 850. Het aantal slachtoffers was dit jaar 62 procent hoger dan tijdens de vorige jaarwisseling, toen net als het jaar daarvoor een landelijk vuurwerkverbod gold. De meeste mensen moesten worden geholpen aan brandwonden en oogletsels.

Dit jaar gold in twaalf gemeenten een verbod op het afsteken van vuurwerk. „In de afgelopen twee jaar met een algemeen vuurwerkverbod waren er substantieel minder vuurwerkslachtoffers. Dit jaar zitten we weer op het niveau van voor corona. Gedeeltelijke maatregelen leiden dus niet tot minder slachtoffers”, zegt directeur van VeiligheidNL Martijntje Bakker. De organisatie schat de directe medische kosten en verzuimkosten op 3,9 miljoen euro. Vorig jaar ging het om 2,6 miljoen euro.

Dit jaar was bijna een vijfde van de slachtoffers jonger dan 12 jaar, ook vergelijkbaar met 2019-2020. Verder waren vooral jongens van 12 tot en met 15 jaar en mannen van 20 tot en met 29 jaar slachtoffer van vuurwerk.

Iets minder dan de helft van de kinderen die deze jaarwisseling spoedzorg nodig hadden na een ongeluk met vuurwerk had het vuurwerk zelf aangestoken. „Hele jonge kinderen hebben vaak letsel doordat zij in een onbewaakt ogenblik naar het vuurwerk grijpen dat door ouders wordt vastgehouden”, zegt VeiligheidNL. Het kenniscentrum verzamelde informatie van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, InEen (de vereniging van onder meer huisartsenposten) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.

Knalvuurwerk en losse vuurpijlen zijn sinds 2020 verboden. Het deel van de slachtoffers dat in het ziekenhuis of bij de huisarts belandde vanwege een ongeluk met zulk vuurwerk was dit jaar lager dan toen dit nog wel was toegestaan. Het aandeel zwaar illegaal vuurwerk was wel groter dan tijdens de jaarwisseling van 2019 op 2020.

Woensdag maakte de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) al melding van 52 vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel tijdens de jaarwisseling. Die mensen zitten volgens een woordvoerster ook bij de cijfers van VeiligheidNL, mits zij via de SEH in het ziekenhuis zijn beland. Hetzelfde geldt voor de cijfers van het Oogziekenhuis.

Schade

De schade die particulieren hebben geleden door vuurwerk bedraagt zeker 10 miljoen euro. Branchevereniging Verbond van Verzekeraars komt met dat bedrag op basis van de eerste claims die verzekeraars op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag binnenkregen. Die schade is hoger dan die van de vorige jaarwisseling. Toen ging het om zo’n 9 miljoen euro.

De eerste schatting betreft bijvoorbeeld schade aan huizen door knalvuurwerk of brand als gevolg van vuurwerk. Ook onder meer uitgebrande auto’s en scooters tellen hierbij mee.

De totale verzekerde schade ligt veel hoger, geeft het Verbond van Verzekeraars aan. Zo zijn er ook medische kosten door vuurwerk en op zakelijke verzekeringen. De branden in een voormalige kerk in Veghel, een eendenfokkerij in Ermelo en scholen in Amsterdam en Utrecht zijn bijvoorbeeld goed voor miljoenen euro’s schade, maar zijn niet in de eerste schatting opgenomen.

Volgens directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars is de schade onder meer door de harde wind afgelopen weekeinde hoger uitgevallen. Daardoor was vuurwerk minder voorspelbaar. „Daarnaast is er enorm veel illegaal vuurwerk geïmporteerd.”

Dat beeld komt ook naar voren uit het aantal meldingen van Stichting Salvage die namens verzekeraars eerste hulp bij brand biedt. Die kreeg een derde meer meldingen dan een jaar eerder, in totaal 105 stuks. Vuurwerk speelde een rol bij meer dan de helft van die meldingen en dat is volgens de stichting het hoogste aandeel in de afgelopen tien jaar.

Coronajaren

De vuurwerkschade viel tijdens de coronajaren mee, onder meer vanwege een landelijk vuurwerkverbod. In de jaarwisseling van 2019 naar 2020, de laatste voor de coronacrisis, was er uiteindelijk voor 16,3 miljoen euro schade. Deze jaarwisseling werd er fors meer uitgegeven aan legaal vuurwerk dan in 2019.