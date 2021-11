Mallorca-verdachten erkennen wel geweld, maar niet fatale klap of trap Carlo

Binnenland

Verdachte van neersteken hardloopster Eindhoven blijft in de cel

De man die ervan wordt verdacht in maart op klaarlichte dag uit het niets een hardloopster in Eindhoven te hebben neergestoken, blijft in de cel tot zijn zaak in februari volgend jaar bij de rechtbank in Den Bosch wordt behandeld. Het onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van de 50-jarige Shire A. ...