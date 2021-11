Nabestaanden Carlo Heuvelman ’gefrustreerd’ op eerste zitting: ’Teleurstellende ervaring’

De ouders van Carlo Heuvelman en zijn vriendin volgden de zitting via een livestream in een ander gebouw van de rechtbank Midden-Nederland. Bosch hield de hele dag contact met ze. „Het is voor hen een teleurstellende ervaring geworden. Alle verdachten zeggen dat ze hun medewerking verlenen aan het onderzoek, maar niemand heeft met zijn vingers aan Carlo gezeten. En dat kan niet”, zei Bosch in gesprek met Omroep West en het ANP.

Heuvelman werd op 14 juli rond 02.15 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal op het Spaanse eiland Mallorca. Hij overleed op 18 juli aan zijn verwondingen. „Dat is niet onder woorden te brengen en dat kunnen cliënten ook niet”, aldus de advocaat.

Antwoorden

„Er moet in ieder geval fors geweld zijn geweest. Of dat schoppen was of slaan, dat zijn dingen waar de ouders en de vriendin graag antwoord op willen. Ze hadden de hoop dat ze daar vandaag meer zicht op hadden gekregen. Maar in plaats daarvan zegt iedereen ’wij hebben het niet gedaan’ en dat is heel onbevredigend.”

De familie heeft de indruk dat de verdachten niet het achterste van hun tong laten zien. „Daar zit de frustratie. Ze zeggen allemaal dat ze het niet hebben gedaan. Maar zeg dan wie het wel heeft gedaan. Maak schoon schip.” Eerder deed de vader van Heuvelman een soortgelijke oproep aan verdachten en ooggetuigen in Opsporing Verzocht. „Die oproep herhalen we vandaag. Hopelijk met resultaat.”

Over de suggesties van advocaat Peter Plasman dat Heuvelman mogelijk is overleden door een val op zijn hoofd tijdens de vechtpartij, zegt Bosch: „Gelukkig was dat voor mijn cliënten geen nieuws. We hebben vooraf contact gehad met het Openbaar Ministerie. We wisten in grote lijnen wat er in de getuigenverklaringen stond. Dus het is niet zo dat ze daardoor overvallen zijn.”

Met de rechtsgang willen de nabestaanden zich uitdrukkelijk niet bemoeien. „Ze willen vooral dat politie en Openbaar Ministerie hun werk kunnen doen.” Wel zegt Bosch dat de familie hoopt dat de drie hoofdverdachten in voorarrest blijven.

Hoofdverdachte ontkent

Hoofdverdachte Sanil B. (19) in de Mallorcazaak ontkende woensdag dat hij gevochten heeft met slachtoffer Carlo Heuvelman. „Ik heb hem niet geslagen of geschopt”, zei B. woensdag in de rechtbank. Ook twee medeverdachten ontkenden dat zij betrokken zijn geweest bij de gewelddadige dood van de 27-jarige Carlo.

„Van begin af aan heb ik openheid van zaken gegeven”, zei B. „Ook over zaken waar getuigen niet over hebben verklaard. Ik heb niet met Carlo gevochten. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor”, aldus B.

De rechter confronteerde B. woensdag met recent dna-onderzoek. Uit dat rapport zou blijken dat dna op de schoen van B. gerelateerd kan worden aan Carlo. B.: „Dat laat ik aan mijn advocaat over. Bij mijn arrestatie heb ik meteen gezegd welke schoenen ik aan had in Mallorca en welke niet. Met de dood van Carlo heb ik niets te maken.”

B. wordt naast doodslag verdacht van twee pogingen tot doodslag op de boulevard in El Arenal. B. erkent wel dat hij met andere slachtoffers heeft gevochten, onder meer met een vriend van Carlo. Beelden van deze poging tot doodslag zijn verspreid op GeenStijl. „Ik heb hem geschopt en geslagen, maar waar precies weet ik niet meer”, zei B. over de mishandeling van de vriend van Heuvelman. Over een eerder incident bij café De Zaak zei B. dat hij betrokken was, maar dat hij het slachtoffer niet heeft geschopt toen die al op de grond lag. „Het is niet te beseffen hoe erg het is”, zei B. „De avond is in een grote chaos ontploft. Het had nooit mogen gebeuren.”

Spoor van geweld

De verdachten van de mishandelingen op het Spaanse eiland Mallorca lieten in de vroege ochtend van 14 juli een spoor van geweld achter. Dat beeld schetste de officier van justitie in de aanklacht tegen de vijf Hilversumse verdachten die woensdag terechtstaan tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Lelystad.

Als gevolg van de gewelddadigheden kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven. Die fatale mishandeling beschouwt het Openbaar Ministerie als doodslag. De mishandeling van twee andere slachtoffers ziet het OM als een poging tot doodslag. Beide slachtoffers lagen tijdens twee afzonderlijke vechtpartijen op de grond, waarna de belagers bleven trappen en schoppen. Een van de slachtoffers behoorde tot de vriendengroep van Heuvelman.

Uit de tenlasteleggingen van de verdachten blijkt verder dat een van hun slachtoffers een gebroken neus had. Anderen liepen een bloedneus en een gebroken duim op en een van hen had nekletsel door verschoven nekwervels. Ook waren er slachtoffers met blauwe plekken aan armen en benen en gezwollen lippen.

De officier van justitie sprak over een inktzwarte avond. „Carlo Heuvelman, een jongeman van 27 jaar, had nog een heel leven voor zich. Hij is op de verkeerde tijd en op de verkeerde plaats zijn agressors tegen het lijf gelopen”, zei de officier.

Gesloten deuren

Kaan B. heeft de rechtbank tijdens een besloten deel van de zitting verzocht zijn zaak achter gesloten deuren te behandelen en af te splitsen van de andere zaken, vanwege zijn privacy. De rechtbank in Lelystad heeft woensdag bepaald dat de zogenoemde Mallorcazaak in een zo groot mogelijke mate van openbaarheid moet worden behandeld. De rechtbank wees een aantal verzoeken van advocaten om beperkende maatregelen af.

Er staan vijf verdachten terecht, maar er zitten er voorlopig slechts vier in de zaal. Verdachte Mees T. (18) is nog niet in de zaal verschenen. Zijn advocaat verzocht de rechtbank bij aanvang van de zitting om de rechtbanktekenaars uit de zaal te weren. Ze wil voorkomen dat getuigen door rechtbanktekeningen worden beïnvloed. Ze wil ook voorkomen dat getuigen tijdens deze inleidende zittingen „worden gevoed door inhoudelijke informatie.” T. wordt verdacht van het medeplegen van doodslag, twee pogingen tot doodslag en openlijke geweldpleging.

De rechtbank wees ook dit verzoek af. „Tekenaars spelen een belangrijke rol in de openbaarheid van het proces”, aldus de rechtbank „Er is veel belangstelling voor deze zaak. Het publiek wil weten wie deze verdachten zijn.” Daarbij tekende de rechtbank aan dat er al eerder beelden van verdachten in omloop zijn gebracht.

De rechtbankzitting wordt bijgewoond door nabestaanden en vrienden van Heuvelman. De slachtofferadvocaat van de vrienden, die eveneens getuigen in de zaak zijn, wil voorkomen dat ze delen van de zitting niet bij mogen wonen. „Ze zijn een vriend verloren. Ze willen aanwezig zijn”, aldus de advocaat.