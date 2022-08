Spoorvakbonden: geen staking in weekend GP Formule 1

De vakbonden hadden na de regionale stakingen nog geen verdere acties gepland. Toch was er eerder deze week onduidelijkheid ontstaan omdat woordvoerders van de vakbonden aangaven nog weinig te kunnen zeggen over wat er komend weekeinde zou gebeuren.

Voor het goed verlopen van de Grand Prix is treinverkeer van groot belang. De meeste wegen naar Zandvoort zijn afgesloten in het raceweekeinde en bezoekers worden opgeroepen met de trein of de fiets te komen.

Een woordvoerder van FNV Spoor zegt verder dat de vakbonden hopen dat de directie van NS na de stakingsronde van afgelopen week en deze week over de brug komt. De bonden hebben evenwel geen deadline waarvoor het spoorbedrijf moet reageren. „Als er niets komt gaan we weer overleggen over verdere stappen.”