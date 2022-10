De Purmerender raakte ernstig gewond en hulpverleners probeerden ter plekke hem te reanimeren. Maar dat mocht niet baten. De man werd overgebracht naar een ziekenhuis en is daar overleden. Ook het andere slachtoffer is afkomstig uit Purmerend. Deze man kon na medische behandeling naar huis, aldus de politie. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. De politie hoopt in contact te komen met getuigen.