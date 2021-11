Leegloop bij trambedrijf door ’verziekte sfeer’

Premium Binnenland

Meer treinen op nieuw goederenspoor Rotterdam: ’Een prachtig kunstwerk’

Voor het eerst sinds 2018 is er weer een nieuw stuk goederenspoor aangelegd. In de Rotterdamse haven is er met het Theemwegtracé een viaduct over een lengte van vier kilometer gebouwd, waardoor de komende tien jaar het aantal treinen dat gebruik maakt van het traject kan groeien van 90 naar 230 per ...