Doodzieke kindje Alfie mag niet naar Italië

Het lot van de jongen heeft zowel binnen als buiten Groot-Brittannië voor ophef gezorgd. Ⓒ AFP

LONDEN - Het ernstig zieke Britse kind Alfie Evans mag niet in Italië worden behandeld. De ouders van de 23 maanden oude jongen wilden hem laten opnemen in een ziekenhuis in Rome, maar een rechtbank stak daar volgens Britse media in hoger beroep een stokje voor.