Joke Alberts: ’Verpleging heeft mij zoveel geleerd’

Toch heeft ze het volgehouden tot op 28 september 2018 Koos op 71-jarige leeftijd overleed. „Nu pas kom ik qua gezondheid aan mezelf toe, ik heb het afgelopen half jaar twee nieuwe knieën gekregen. Dat kon niet toen Koos nog leefde, hij had mij altijd nodig.”

Na het dramatische ongeluk op 29 oktober 1987 - waardoor Koos maandenlang in het ziekenhuis en later in een revalidatiecentrum verbleef – week Joke niet van zijn zijde. „Ik zat de hele dag bij hem, ’s nachts om half twee ging ik naar huis en de volgende ochtend zo om een uur of tien was ik er weer. Ondanks dat ik heel veel respect had voor de verpleging, wilde ik toch liever zelf zo veel mogelijk bij hem zijn. Dat was ook de wens van Koos. Dus heb ik vanaf vrijwel de eerste dag goed gekeken bij zijn verzorging en veel gevraagd hoe ik zelf moest doen. Ook ging ik mee naar de therapie, leerde van de therapeut bijvoorbeeld hoe ik Koos – als hij het benauwd had - kon helpen met het ophoesten van slijm. Katheteriseren heb ik ook geleerd, gewoon goed kijken en veel vragen stellen.”

Eigenwaarde

„Begrijp me goed, hè: we waren heel tevreden met de verzorging en aandacht van zowel de medewerkers in het ziekenhuis als in het revalidatiecentrum. Zo hebben we heel veel geleerd en konden het snel zelf. Dat geeft ook een stukje eigenwaarde, niet afhankelijk zijn van anderen. Vroeger heb ik wel eens de droom gehad om verpleegster te worden en dat ben ik dus achteraf ruim dertig jaar geweest. Ach, dat is mij blijkbaar op het lijf geschreven. Ik ben altijd al heel verzorgend geweest, daar voel ik me goed bij. In het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum heb ik dus de kunst van het verzorgen afgekeken en daar heel veel van geleerd.”

Passie en liefde

Als je dag en nacht erbij ben zie je ook hoe hard er in de ziekenhuizen en revalidatiecentra gewerkt wordt. Het is een vak met passie en vooral heel veel liefde. Dat hebben we ook weer ervaren bij de laatste ziekenhuisopname van Koos in Enschede. Hij heeft toen op de ic gelegen en daar is het sowieso altijd aanpoten. Wat ze daar nu voor hun kiezen krijgen... pfff. Diep respect, hoor.”

„Ik hoop dan ook zo dat straks – als alles weer een beetje rustig is – er eens goed naar de salarissen van de verzorging wordt gekeken. Want zij verdienen echt meer waardering, ook in geld. Vergeet ook de mantelzorgers niet, zij zijn onbetaalbaar. Koos zei altijd dat ik een standbeeld verdiende, maar alle medewerkers in de zorg en alle mantelzorgers verdienen dat zeker!”