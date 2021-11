Onvrede over Nederlandse belofte aan Talibanregime over betalen salarissen

Afgelopen weken bezocht speciaal gezant Emiel de Bont met zijn Duitse evenknie Kabul. Daar maakten zij afspraken met vertegenwoordigers van het Talibanregime, onder meer over de onbelemmerde toegang van hulpverleners en de toegang tot zorg en onderwijs en de Nederlands-Duitse steun daaraan. Daarbij beloofden de Nederlandse en Duitse gezanten hun ’bereidheid te onderzoeken’ of het betalen van salarissen van zorg- en onderwijspersoneel via internationale organisaties een mogelijkheid is.

Diplomatieke inzet

De omslachtige formulering van het statement kan niet verhullen waar dit op duidt, vindt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans: „Dit neigt naar begrotingssteun aan de Taliban. Dat is onacceptabel.” Brekelmans vindt het opvallend dat waar Duitsland na het bezoek van de delegatie aan Kabul een uitgebreid statement deelde via sociale media, hij van Nederlandse kant niks hoorde. De verklaring bleek verstopt op de Engelstalige website van het ministerie.

Buitenlandse Zaken wijst erop dat er slechts een intentie is uitgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken salarissen van zorgverleners en onderwijspersoneel te helpen betalen, en dan niet direct, maar via hulporganisaties. Het is volgens een woordvoerder in lijn met de diplomatieke inzet die eerder met de Tweede Kamer is gedeeld.

Terrorisme

Afgelopen week schreef minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) aan de Kamer dat, hoewel Nederland geen diplomatieke aanwezigheid meer heeft in Afghanistan, het zich blijft inzetten voor een veilige doorgang voor Nederlanders en ’Afghanen die Afghanistan willen verlaten’.

Ook wil Nederland hulp verlenen aan de Afghaanse bevolking en de mensenrechten bevorderen en voorkomen dat het land ’een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme’. „Momenteel beziet het kabinet de mogelijkheden voor inzet op het gebied van ontwikkelingssteun, mensenrechten en migratie ten behoeve de Afghaanse bevolking.”

Ongewenste migratie

Brekelmans zegt te begrijpen dat steun aan de Afghaanse bevolking in Nederlands belang kan zijn, ook met het ook op het voorkomen van ongewenste migratie. „Het is een dilemma: met steun aan de bevolking steun je al snel het regime. Er is een grijs gebied tussen ontwikkelingshulp en steun aan de overheid. Wat mij betreft ligt hier de grens: we gaan geen salarissen van ambtenaren betalen.”

De VVD’er wil dat Knapen of diens collega Tom de Bruijn van Ontwikkelingssamenwerking opheldering verschaft in de Tweede Kamer.