Dierenleed

Bijna duizend herten afschieten en 180 paarden verplaatsen. Deze drastische ingreep is nodig om het natuurgebied Oostvaardersplassen een gezonde verblijfplaats te laten zijn voor de categorie grote grazers. De ingreep is een voorstel van de commissie die is ingesteld na de onrust die in de winter ontstond, toen duizenden grazers in de Oostvaardersplassen van de honger stierven. Pas na veel verzet werden de dieren bijgevoerd, maar dat was voor het overgrote deel al te laat.