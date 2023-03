Vastgelopen zeilschip zet reis bij Noorwegen mogelijk donderdag nog voort: ’Het was even heel spannend’

Het schip raakte rond 02:30 de grond in een Noors fjord. „Na controle bleek er geen schade te zijn”, laat Christophe Meijer weten. Meijer is directeur van Swan Expeditions uit Akkrum, eigenaar van het schip. Volgens Meijer, die zelf meezeilt, raakte de Noorderlicht de grond toen er sprake was van ‘vallend water’, de overgang van hoog naar laag water. Het schip kwam scheef te liggen. Aan boord waren 26 mensen. Onder hen veertien kinderen tussen de 14 en 17 jaar, afkomstig uit heel Nederland.

„Het schip lag direct tegen de wal aan. Met een rubberbootje ertussen kon iedereen gewoon naar de kant lopen. Vanaf daar zijn ze met een boot van de Noren naar een hotel gebracht. Er is geen moment van onbehagen of spanning geweest. Het was een goed gecontroleerde voorzorgsmaatregel. ” Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. „Volgens de kapitein van het reddingsschip Harald V was er sprake van hevige sneeuwbuien en matig zicht.”

Een leerling die aanboord van het schip was vertelt in een video over het avontuur dat ze met de groep beleefde. „Het was even heel spannend, vooral toen we net hoorden dat we naar buiten moesten. Gelukkig zag ik buiten meteen dat iedereen heel kalm was. Daarna begonnen al gauw weer grapjes te komen. De sfeer in de groep bleef goed. Uiteindelijk moesten we toch van de boot af, met warme kleren aan hebben we gewacht op een reddingsboot.”

Ook docent Elise vertelt in een video over de spannende nacht. „In het begin wil iedereen gewoon weten wat er aan de hand is, toen het duidelijk werd dat er geen levensbedreigende situatie was werd iedereen al snel rustig. Het schip was in orde, dus al vrij snel was duidelijk dat alles oké was. De trainees waren daardoor niet bezorgd en niemand vond het echt eng.”

Hotel

Het schip kwam steeds schever te liggen. „Daardoor werkte de kachel niet meer goed. Vanwege het comfort en de doorgang van het onderwijsprogramma Masterskip zijn 14 tot 17 jarige scholieren naar een hotel in de buurt gebracht.”

Meijer wil de onderwijsreis snel voortzetten. ,,Iedereen wil dat omdat het een fantastische reis is. Er is geen sprake van schade aan het schip.” De ouders van de kinderen zijn geïnformeerd en ook zij hopen volgens Meijer dat het schip snel weer gaat varen. Een sleepboot heeft geholpen het zeilschip los te trekken.

Spitsbergen is de eindbestemming van de Noorderlicht. De reis begon op dinsdag 14 maart in Bergen, in het zuiden van Noorwegen. In de nacht van woensdag op donderdag, toen er sprake was van sneeuwbuien en slecht zicht, was het schip bezig aan de ‘etappe’ Trondheim-Rørvik. Het schip is in totaal zo’n vijf weken onderweg.