Gevangenisstraffen voor personeel Turkse krant

De veroordeelde medewerkers kregen straffen opgelegd die uiteenliepen van ruim twee jaar tot meer dan zeven jaar gevangenisstraf, zei een van de betrokken advocaten. De rechtbank gaf ook opdracht het voorarrest van Atalay te beëindigen. Hij komt voorlopig op vrije voeten in afwachting van het hoger beroep. Andere medewerkers waren eerder al vrijgelaten.

Aanklagers beschuldigden de medewerkers van de krant, die kritisch over de regering-Erdogan berichtte, van steun aan onder meer de PKK en de organisatie van Fethullah Gülen. Turkije houdt die geestelijke verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in 2016. Drie verdachten zijn vrijgesproken.

Een advocaat van de krant noemde het proces eerder ,,politiek gemotiveerd''. Hij stelde dat de zaak was bedoeld om Cumhuriyet het zwijgen op te leggen. Ook hoofdredacteur Murat Sabuncu uitte kritiek. ,,Journalistiek is geen misdrijf'', stelde hij. ,,En we hebben alleen journalistiek bedreven.''