Schrik in Schijndel: ’Plots schoten in je eigen buurt’

Het slachtoffer ligt naast een auto waarvan het portier openstaat. Ⓒ Erik Haverhals

SCHIJNDEL - “Ik liep in de tuin, toen ik drie knallen hoorde. Daarna een hoop politie en volk en al snel was me duidelijk dat er geschoten was. Ambulancebroeders hebben de man die naast zijn auto lag nog proberen te reanimeren, maar er was blijkbaar geen redden meer aan”, vertelt een ontdane buurtbewoner over de dodelijke schietpartij vroeg in de avond in het Brabantse Schijndel.