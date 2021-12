‘Oostenrijk denkt aan quarantaineplicht voor Nederlanders’

Nederland zou volgens de Oostenrijkse krant net als Noorwegen, Denemarken en Groot-Brittannië worden aangemerkt als een ‘gebied met een gevaarlijke virusvariant’. Dat betekent dat reizigers uit die landen verplicht in quarantaine moeten. Die duurt tien dagen, tenzij je na vijf dagen negatief test.

,,Wij horen de verhalen ook, uiteraard. En we weten dat er op dit moment gesproken wordt over dit onderwerp. Maar de beraadslagingen zijn nog bezig, en zolang dat duurt is er geen officiële beslissing genomen”, zegt woordvoerder Thiebout van den Bergh van het Oostenrijks Toerismebureau over de ingrijpende maatregel.

Streep door winterpret

Die zou in een klap een streep trekken door de winterpret in de kerstvakantie voor Nederlanders. Volgens de Tiroler Tageszeitung wordt de maatregel woensdag bekendgemaakt en zal die op vrijdag ingaan.

Op de website van het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid staat zelfs dat wanneer een land als ‘virusvariantengebied’ wordt aangemerkt, dat feitelijk als een inreisverbod geldt. EU-burgers zijn van dat inreisverbod uitgezonderd, maar moeten dus wel in quarantaine en zich vooraf aanmelden. Nederland staat op die site vooralsnog niet op de lijst met landen waar dat voor geldt; er staat slechts een reeks landen uit zuidelijk Afrika op.

Wijzigende virusmaatregelen

Oostenrijk grossiert de afgelopen maanden in wijzigende virusmaatregelen. Waar eind september het land met veel tamtam bekendmaakte dat zeker gevaccineerde wintersportliefhebbers te allen tijde welkom zouden zijn in restaurants, skiliften en kroegen, ging het in november in een snoeiharde lockdown. Die liep in december af, maar toen was wel een rem gezet op de geldigheid van vaccinaties voor een groene QR-code voor binnenlands gebruik.

Vorige week vrijdag werd dan plots weer een verplichte PCR-test aangekondigd voor reizigers die nog niet geboosterd zijn. Als de nieuwe maatregelen werkelijkheid worden, maakt dat alles niet meer uit voor Nederlandse reizigers. Onduidelijk is hoe lang de quarantaineplicht zou gaan duren.