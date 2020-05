China veroordeelt journalist tot vijftien jaar cel

Chen Jieren werd door justitie in de provincie Hunan veroordeeld wegens „provocatie en het veroorzaken van moeilijkheden, afpersing, illegale bedrijfsvoering en omkoping.” Ook kreeg hij een boete van 7 miljoen yuan (ongeveer 900.000 euro).

Mensenrechtenorganisatie CHRD riep Peking in een verklaring op de journalist onmiddellijk vrij te laten. „De zware sanctie die aan de heer Chen wordt opgelegd, geeft een duidelijke waarschuwing aan onafhankelijke bloggers en burgerjournalisten.”

De Chinees werkte in het verleden volgens CHRD onder meer voor staatskrant People’s Daily. Volgens de organisatie ter bescherming van journalisten CPJ hield hij een blog bij waar hij kritische stukken plaatste over de Communistische Partij. In 2018 zou hij kort zijn opgepakt nadat hij een artikel publiceerde waarin hij lokale functionarissen van corruptie beschuldigde.