Niet te bewijzen of aangetroffen kinderporno bij ex-voorzitter pedoclub oud of nieuw materiaal was Ex-voorzitter (78) pedofielenvereniging Martijn hoeft niet opnieuw de cel in

Door Marcel Vink

ROTTERDAM - Is de kinderporno die werd aangetroffen bij Ad van den B., de 78-jarige voormalig voorzitter van pedofielenvereniging Martijn, oud materiaal dat de politie was vergeten weg te halen, of heeft hij in zijn proeftijd na een eerdere veroordeling toch weer opnieuw strafbare inhoud gedownload? Dat was de centrale vraag tijdens de zitting die vrijdag werd gehouden in de rechtbank van Rotterdam.