42 kilo cocaïne in tank luxe Range Rover in haven Rotterdam

De drugs waren verpakt in 45 pakketten en werden aangetroffen bij een reguliere controle. Nadat de auto vanuit de haven werd opgehaald is deze verplaatst naar een garagebox in Waddinxveen. Daar is de auto op 17 maart door de politie in beslag genomen.

Drie dagen later, op dinsdag 20 maart, werd de ontvanger van de Range Rover aangehouden. Diezelfde week zijn bij een inval in een garagebedrijf in Rotterdam Zuid twee andere verdachten aangehouden. Deze twee mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de import van het drugsvoertuig.

In totaal gaat het om drie Rotterdamse verdachten, mannen van 34, 38 en 52 jaar. Twee van hen zitten voorlopig vast, de derde is geschorst maar blijft wel verdachte in het onderzoek. De drugs zijn vernietigd.