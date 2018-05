Advocaat Trump beroept zich op zwijgrecht in zaak Stormy Daniels

Hij zal zich beroepen op het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat artikel stelt onder meer dat niemand gedwongen tegen zichzelf hoeft te getuigen in een strafproces. Cohen heeft de federale rechtbank waar de zaak dient van zijn voornemen op de hoogte gesteld. Twee weken geleden deed de FBI een inval in het huis van Cohen.

De actrice sleepte de privéadvocaat van Trump vorige maand voor de rechter. Cohen wordt beschuldigd van laster, omdat hij de geloofwaardigheid van Daniels in twijfel zou hebben getrokken. Cohen heeft eerder toegegeven dat hij uit eigen zak 130.000 dollar zwijggeld betaalde aan Daniels om niets te vertellen over een vermeende seksuele relatie met Donald Trump in 2006.