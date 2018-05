Kim Jong-un zegt ’sorry’ voor dodelijke buscrash

„Het Noord-Koreaanse volk is overmand door verdriet. Het is zeer triest dat onze Chinese vrienden geconfronteerd zijn met dit onverwachte ongeluk. We bieden onze oprechte verontschuldigingen aan aan onze Chinese kameraden”, aldus de verklaring van Kim via staatsmedium KNCA.

De touringcar is zondagavond van een brug gereden. Over de toedracht van het ongeval is weinig bekendgemaakt. Het ging mogelijk om een bus met Chinese toeristen en een delegatie van een reisbureau uit Peking. Twee Chinezen verkeren nog in levensgevaar.

Naar schatting 80 procent van de toeristen in Noord-Korea komt uit China.