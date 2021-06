Deel kabinet wil versoepelingen vervroegen

De vervroeging zou ook gelden voor sporten in wedstrijdverband en het dringende advies voor visite thuis, dat dan van vier naar naar acht gaat. Het aantal gasten voor binnenlocaties kan dan per vrijdag 25 juni in plaats van pas op woensdag 30 juni van vijftig naar honderd. De sluitingstijd voor cafés en restaurants kan dan naar middernacht.

Ook kijkt het kabinet naar het eerder loslaten van de resterende basismaatregelen, zoals de mondkapjesplicht in winkels, maximale groepsgroottes en de anderhalve meter. Onlangs zei minister De Jonge (Volksgezondheid) dat we daar waarschijnlijk begin september afscheid van kunnen nemen. Volgens ingewijden leeft in het kabinet breed het gevoel dat de tijd van eind juni tot begin september wel erg lang is om met die beperkingen te blijven leven. Als optie is 15 juli genoemd om in elk geval een deel van de resterende maatregelen los te laten.

Toegangstesten voor grote evenementen waar de anderhalve meter wordt losgelaten, zullen voorlopig nog wel nodig blijven. Sommige van de resterende maatregelen vergen voor het afschalen mogelijk nog een tussenstap of nadere aanscherping.

Verdeeldheid

Het kabinet is verdeeld over het vervroegen van versoepelingen. Vooral premier Rutte en zorgminister De Jonge zouden huiverig zijn om al te snel af te schalen. Daarbij wordt gewezen naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar ondanks een hoge vaccinatiegraad de Indiase variant zich sneller verspreidt dan de Britse.

Toch ziet het beeld er zonnig uit. RIVM-baas Jaap van Dissel liet woensdag in zijn briefing aan de Tweede Kamer zien dat de versoepelingen die het kabinet vrijdag aankondigde amper effect heeft op de daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Dat het kabinet deze versoepeling naar voren haalt, van 9 juni naar 5 juni, maakt volgens Van Dissel evenmin iets uit.

Burgemeesters

Vanaf komende zaterdag mogen behalve de restaurants ook de kroegen weer tot tien uur ’s avonds open. Ook musea, theaters en bioscopen kunnen weer beperkt bezoekers ontvangen. Bij de volgende stap, op 30 of 25 juni dus, mag dat aantal omhoog.

Tijdens het veiligheidsberaad van maandag hebben meerdere burgemeesters aangeven dat ze het vervroegen van de volgende stap niet zien zitten. Ze zouden dan te weinig tijd hebben om vergunningaanvragen evenementen te beoordelen die voor vijf dagen eerder worden aangevraagd.