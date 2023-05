Premium Het beste van De Telegraaf

Geen eten, deurwaarders op de stoep en kind kwijt door toeslagenschandaal Regina (51) krijgt excuusbrief van Rutte op de mat na diepe ellende: ’Ik voel me nog stééds schuldig’

Door ERNST SLAGTER Kopieer naar clipboard

Regina Schotsman (51) uit Groningen kreeg een brief met persoonlijke excuses van premier Mark Rutte. Ⓒ Corné Sparidaens

GRONINGEN - Regina Schotsman (51) uit Groningen kreeg een brief met persoonlijke excuses van premier Mark Rutte. Voor al het leed dat haar als gedupeerde in de toeslagenaffaire is aangedaan. Dit is haar verhaal. „Je poetst al die jaren niet zomaar weg.”