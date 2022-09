Dit gebeurt er met uw koopkracht in 2022 en 2023

Dat blijkt uit de koopkrachtplaatjes voor dit en komend jaar, uit de uitgelekte Miljoenennota-stukken. Voor 2022 had het Centraal Planbureau in augustus al een historische koopkrachtmin van bijna 7 procent ingetekend. Daar is weinig aan veranderd. Het kabinet overlegt nog wel over maatregelen voor de energierekening in dit jaar, maar is daar voorlopig nog niet uit.

Voor komend jaar zijn er tijdens de onderhandelingen over de begroting al wel maatregelen genomen. Bijvoorbeeld een hogere zorg- en huurtoeslag, arbeidskorting voor werkenden en een verlenging van de lagere belastingen over de energierekening. Het effect daarvan is nu opnieuw doorgerekend en het levert door de bank genomen een koopkrachtherstel van bijna 4 procent op in het lopende jaar.

Maar die plus valt voor verschillende groepen nogal verschillend uit. Zo wordt het koopkrachtverlies uit 2022 van lagere inkomens komend jaar helemaal weggepoetst. Maar voor middeninkomens blijft er onderaan de streep ondanks de miljardenmaatregelen nog wel een min over. Bekijk hieronder hoe de koopkrachtplaatjes voor verschillende groepen uitvallen.

