’We moeten toerist van groene sigaret wegjagen’

„Dit is een goed moment voor de minister om landelijk stappen te zetten tegen drugstoerisme”, zegt CU-Kamerlid Van der Graaf. ChristenUnie snijdt daarmee een gevoelig onderwerp aan, omdat de coalitie verdeeld is over softdrugsbeleid. D66 pleit voor legaal en veilig gebruik van softdrugs, terwijl de christelijke coalitiepartijen gruwelen van alles wat bijdraagt aan drugsgebruik.

Met een zogeheten ’ingezetenencriterium’ wil ChristenUnie het voor elkaar krijgen dat zelfs Amsterdam toeristen gaat weren in coffeeshops.

„Internationaal staan we bekend als land waar je naartoe kunt om drugs te gebruiken en je helemaal uit te leven”, zegt Van der Graaf. „Dat is afschuwelijk en beschamend en ik wil er alles aan doen om dat imago als drugsland te doorbreken.”

Rapport

De partij sluit daarmee aan bij de oproep van onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp, die dit jaar het rapport ’De achterkant van Amsterdam’ hebben opgesteld. Tops en Tromp vroegen onlangs aan de Amsterdamse gemeenteraad en burgemeester Halsema toeristen te weigeren. Tromp zei dat de maatregel in Maastricht in het begin weliswaar zorgde voor meer straathandel, maar dat dat vrij snel onder controle was doordat men erop voorbereid was.

Ook voor ChristenUnie is dat aanleiding om de aanpak in het hele land toe te passen. „In de grensregio is het op veel plekken al ingevoerd en in Maastricht blijkt het een succesvolle aanpak”, aldus Van der Graaf.