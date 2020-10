Vrouw op toilet aangevallen door python van twee meter

Samut Prakan - Deze vrouw uit Thailand zal nooit meer zomaar op het toilet gaan zitten zonder te controleren of hij ’vrij’ is. Toen Boonsong Plaikaew vorige week naar de wc ging in haar huis in Samut Prakan kreeg ze de schrik van haar leven. Ze voelde een stekende pijn en zag dat ze bloede. In een reflex stak ze haar hand tussen haar benen waarop een twee meter lange python haar in de vingers beet en aan haar hand bleef hangen.