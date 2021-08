Israël meldt eerste luchtaanvallen op Libanon in jaren

Buitenland

Vrouw in T-shirt van Charlie Hebdo aangevallen met mes in Londen

Een vrouw in een T-shirt van Charlie Hebdo is zondagmiddag aangevallen met een mes in het Londense Hyde Park. De politie laat maandag aan de Britse krant The Guardian weten dat het gaat om een 39-jarig slachtoffer en dat zij na de aanval naar het ziekenhuis is gebracht. De vrouw werd aangevallen op ...