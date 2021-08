Opnieuw raketten vanuit Libanon afgevuurd op noorden van Israël

De raketten werden richting de betwiste Golanhoogte afgevuurd. Er zijn geen meldingen van gewonden. Het IDF meldt dat er vergeldingsacties op de lanceerplaatsen in Libanon zijn uitgevoerd en dat Israël ’aanvallen op burgers nooit onbeantwoord’ zal laten.

Terreurbeweging Hezbollah, dat steun ontvangt van Iran, zou de verantwoordelijkheid voor de aanvallen hebben opgeëist.

Ook donderdag hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen doelen in het zuiden van Libanon bestookt als antwoord op raketbeschietingen vanuit dat land. De laatste luchtaanvallen in Libanon dateren volgens de luchtmacht uit 2014. De Israëliërs reageerden in eerste instantie met een artilleriebeschieting. De autoriteiten in Libanon zeggen dat 92 artilleriegranaten uit Israël zijn neergekomen in het zuiden van het land.