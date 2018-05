Rusland laat ’doden uit Douma’ spreken

Volgens Rusland was de aanval in scène gezet door de Witte Helmen, een hulporganisatie die in Russische media en op internetfora veelvuldig wordt beschuldigd van het spelen van een dubbelrol. De organisatie krijgt miljoenen van Westerse landen, waaronder Nederland, en zou de gifgasaanvallen in scène zetten om een reactie uit te lokken van de internationale gemeenschap.

Donderdagmiddag om 17.00 uur houdt Rusland een persconferentie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Daarop zullen mensen spreken die volgens Rusland in de Douma-video’s figureren en in werkelijkheid helemaal niet dood of gewond zijn. „Mensen riepen op straat: ga naar het ziekenhuis. Toen we daar aankwamen, begon iemand water over me te gieten”, vertelt een jongen, van wie de Russen al een video hebben gedeeld op Twitter. Hij zou dezelfde jongen zijn als in de video, en verder niets mankeren.

Westerse landen hebben de lezing van Rusland over een in scène gezette aanval herhaaldelijk onderuit gehaald en als nepnieuws bestempeld. Volgens analisten van Graphica lijkt de Witte Helmen-kritiek op eerdere desinformatie-campagnes van Rusland. Ze vonden een netwerk van 14.000 Twitter-gebruikers die opvallend vaak over de Witte Helmen schreven, waaronder veel bekende pro-Kremlinprofielen. Ook minister Blok stelt dat de gifgasaanval heeft plaatsgevonden en dat president Assad de schuldige is. Op de nieuwe getuigen is nog niet gereageerd.

