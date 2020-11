‘PvdA op achterstand kan boegbeeld Arib goed gebruiken’

Amsterdam - In de nieuwe podcast Afhameren bespreekt politiek commentator Wouter de Winther met Kamran Ullah het laatste politieke nieuws. Uiteraard gaat het over het interview dat hij had met Kamervoorzitter Khadija Arib die aankondigde op te gaan voor nog een periode. Volgens De Winther is dat goed nieuws voor PvdA-leider Lodewijk Asscher.