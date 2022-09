Halsema in de bres voor Rijxman na beschuldiging van netwerkcorruptie

Voor de zomer stuurde burgemeester Femke Halsema een brief naar de gemeenteraad over het onderzoek naar integriteitsrisico’s van de nieuwe wethoudersploeg. JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga is verbaasd dat de naam van oud-NPO-baas Shula Rijxman niet valt in het document en vroeg om opheldering.

„Blijkbaar zat het wel snor”, concludeert Nanninga. „Op zich twijfelen wij niet aan de goede intenties van de wethouder, maar wat mijn fractie bevreemdt, is dat de zaken die recent in de media aan het licht zijn gekomen, wel al gebeurd zijn voordat de wethouder door de Amsterdamse integriteitsmolen is gehaald.”

Relatie

Nanninga doelt op een reeks onthullingen van journalisten Ton F. van Dijk en Mark Koster over mogelijke netwerkcorruptie. Als NPO-bestuurder had Rijxman een innige relatie met een topambtenaar op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dezelfde ambtenaar die onderzoek deed naar meldingen van misstanden bij de NPO toen een klokkenluider zich meldde.

„Ze zal de eerste bestuurder niet zijn die besturen verwart met het warm houden van de juiste contacten op de juiste plekken. Maar iedereen die een beetje afstand neemt, moet toch begrijpen dat een en ander uiterst dubieus overkomt?”, stelde Nanninga.

Verdachtmakingen

„Het lijkt mij niet verstandig om onhandigheid en integriteit op één lijn te stellen”, reageerde burgemeester Femke Halsema. Ze kent geen concrete aanwijzingen die Rijxmans integriteit in twijfel trekken. „Niets anders dan een bericht van een overnachting. En dat kan een probleem zijn voor de betrokken ambtenaar, maar volgens mij niet voor de wethouder in kwestie.”

„Dit was toch te verwachten. En dit geeft toch schade aan het aanzien van het stadsbestuur?”, wierp Nanninga terug. Als de gemeente beter onderzoek had gedaan, had de huidige commotie ondervangen kunnen worden, denkt zij.

„Dat een heleboel mensen opgewonden raken over een gebeurtenis en daarover schrijven en oordelen, wil niet zeggen dat daarmee ook een fout is gemaakt”, zei Halsema. Daarna feller: „Het is mij echt volstrekt onduidelijk wat u nou onderzocht had willen hebben. Ik heb er echt moeite mee als er algemene verdachtmakingen zijn, zonder dat duidelijk is wat er aan de hand is. En ik geloof dat mevrouw Rijxman daarvan last heeft op dit moment.”

Het onderzoek van het Rijk naar de kwestie is inmiddels afgerond en heeft geen consequenties voor Rijxman. Het Commissariaat voor de Media doet nog wel onderzoek naar belangenverstrengeling. Daarbij gaat het mogelijk ook om een vakantie van Rijxman met toenmalig staatssecretaris Sander Dekker.