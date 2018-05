Fris maar droog op Koningsnacht

Verschillende vrijmarkten beginnen vanavond om zes uur al. Op dat tijdstip is in het oosten nog kans op een lokale bui. Vanaf circa 20 uur zijn de buien verdwenen en kan de heldere en frisse Koningsnacht beginnen.

Het koelt af naar 6-8 graden in de kustgebieden en 3-5 graden in het binnenland.

Vrijdag

Op Koningsdag is er veel bewolking en kan lokaal wat regen vallen. De kans op neerslag is het grootst in het noordwesten en noorden. Het grootste deel van de tijd is het waarschijnlijk droog.

Koningsdag begint met temperaturen tussen 3 en 8 graden. In de ochtend warmt het op naar 10 graden op de Wadden tot 12 in het zuiden en zuidoosten. Er trekken wolkenvelden over het land, maar vooral ’s ochtends is de zon ook af en toe te zien. De ochtend verloopt vrijwel overal droog. Tijdens het bezoek van de Koning aan de stad Groningen is de neerslagkans slechts 25%.

In de middag loopt de temperatuur op naar 13 graden op de Wadden tot ruim 17 in Limburg. Dit zijn volgens Weeronline volstrekt normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Daarbij neemt vooral in het noordwesten en noorden de kans op wat regen toe. Vrijdagavond stijgt de kans op regen in de noordwestelijke helft van het land verder. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk nog droog.

Voorspelling voor de regio’s op Koningsdag

Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe

In de ochtend blijft het waarschijnlijk nog overal droog en vooral de eerste uren van de ochtend kan de zon waterig door de bewolking heen schijnen. ’s Middags wordt de bewolking dikker en ontstaat lokaal een bui. Ook in Groningen is er dus een buienrisico, maar waarschijnlijk blijft het tijdens de rondtocht van de Koning nog droog. Het wordt 12 graden op de Waddeneilanden tot 14 in Amsterdam en in Hoogeveen. In Emmen kan het 15 graden worden. De wind waait matig uit een zuidelijke richting.

Zuid-Holland en Zeeland

Koningsdag begint droog waarbij de zon soms schijnt. Al snel worden de aanwezige wolkenvelden dikker en in de middag kan uit de bewolking plaatselijk wat regen vallen. Toch is er ook kans dat later in de middag de zon even doorbreekt. In de avond neemt de kans wat regen verder toe. Het wordt 14 graden aan de kust, 15 graden in Rotterdam en ruim 16 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Er staat een matige zuidenwind.

Utrecht, Gelderland, Overijssel en het westen van Noord-Brabant

Er komen in deze regio’s veel wolken voor, maar de zon laat zich ook zo nu en dan zien. Wanneer de temperatuur ’s middags oploopt kan er een zeer lokale bui ontstaan. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog, zeker in de Achterhoek en in Twente. Het wordt 14 graden in Utrecht en Zwolle en Arnhem. In Enschede en Breda is het een graadje warmer. De wind is matig en waait uit een zuidelijke richting. In de avond stijgt de kans op enkele buien.

Limburg en het oosten van Noord-Brabant

Het beste Koningsweer vinden we in Limburg. Hier blijft het overdag geheel droog, de zon laat zich af en toe zien en ook ’s avonds is de kans op een lokale bui klein. Bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind wordt het ruim 17 graden.