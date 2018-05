AMSTERDAM - Mark Rutte en Eric Wiebes mogen na een bijzonder lang debat over dividend-memo’s toch nog aanblijven, maar Louis van Gaal wil misschien juist weg, want hij heeft ’een aanbieding gehad die hij niet kan weigeren’. En: het regent lintjes vandaag, maar ook onnodig kogels in de Oostvaardersplassen volgens een Kamerlid.