’Winter nog niet eens halverwege, maar hooikoortsseizoen al begonnen’

Regen beperkt op de meeste dagen de overlast voor mensen die gevoelig zijn voor het pollen van de els en hazelaar, maar tijdens droge perioden kunnen wel klachten ontstaan.

Voorlopig blijft het zacht en dus zullen steeds meer elzen en hazelaars de komende weken tot bloei komen. Deze week is het nog bijzonder zacht met maxima van een graad of 12. „Volgende week komen we uit op middagtemperaturen van ongeveer 8 graden en in de meeste nachten is het een graad of 5. Normaal is het in januari ongeveer 6 graden overdag en ligt de temperatuur ’s nachts rond het vriespunt”, aldus Van Wezel.

De hoge temperaturen stimuleren de bloei van de vroegbloeiers in de natuur. „Zicht op koud winterweer is er niet en daarmee zal de ontwikkeling in de natuur doorgaan. Mocht het later in januari of in februari nog wel koud winterweer worden, dan zal de natuur in rust gaan en de overlast tijdelijk afnemen.”